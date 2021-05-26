Новостворений англо-швейцарський консорціум планує вивести Lamborghini з власності VW Group, попри твердження, VW про те, що цей актив "не продається".

Група Volkswagen отримала пропозицію щодо Lamborghini на суму 7,5 мільярдів євро, про це повідомляє Autocar.

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Пропозиція, зроблена у листі про наміри, надісланому Volkswagen Group на початку цього місяця, встановлює умови придбання Lamborghini компанією Quantum Group AG.

Нещодавно створена холдингова компанія, що базується в Цюріху, створила консорціум з інвестиційною фірмою Centricus Asset Management з метою створення, як вона називає, "платформи для інвестицій у технології та спосіб життя" під робочою назвою Outlook 2030.

Quantum Group AG представлена в пропозиції про придбання Lamborghini Реєю Старк, співзасновником Piech Automotive, компанії в Цюріху, яка стоїть за Piëch Mark Zero GT, представленої на автосалоні в Женеві 2019 року.

Також серед керівників Piëch Automotive є Антон Піх, син колишнього голови концерну Volkswagen Фердинанд Піх, та екс-генеральний директор Porsche Маттіас Мюллер. Однак на цьому етапі достеменно невідомо, чи вони беруть участь у пропозиції про придбання.

Голова групи Volkswagen Герберт Дісс та голова Audi Маркус Дюсманн, як стверджується, знають пропозицію про придбання Lamborghini.

Запропоноване партнерство вимагає спільного використання інтелектуальної власності та технологій електромобілів, а також створення передового автомобільного інноваційного центру, що базується в німецькій землі Нижня Саксонія, для розробки та виробництва акумуляторних елементів та акумуляторних блоків.

Центр розробки Lamborghini, передбачений Quantum Group AG, також розроблятиме програмне забезпечення та технології автономного водіння, а також ``зелені '' матеріали, включаючи електронне паливо та водень.

У угоді, в рамках якої італійський виробник автомобілів звільниться від своєї німецької материнської компанії, Quantum Group AG заявляє, що збереже існуюче керівництво Automobili Lamborghini. Його пропозиція про придбання також включає гарантії роботи існуючих співробітників Lamborghini на термін до п’яти років. Також передбачається створити до 850 нових робочих місць шляхом створення німецького інноваційного центру.

Бізнес-план, викладений англо-швейцарським консорціумом у листі про наміри, передбачає "збільшення масштабу" за обсягом і те, що описується як "рішення для електромобілів" для Lamborghini до 2025 року.

За попередніми даними, Volkswagen Group була зацікавлена у продажі Lamborghini , але представник Audi, з яким зв'язався Autocar щодо цієї останньої розробки, сказав: "Lamborghini не продається".