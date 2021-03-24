298 кілометрів на годину – така максималка італійського супер-кросовера на льоду.

Рекорд Lamborghini Urus був встановлений на озері Байкал, однак результат офіційно буде оприлюднений лише у квітні, тому поки що мова йде про попередні цифри від організаторів льодових заїздів “Дні швидкості”.

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Новий результат виявився істотно кращим за попередній. Lamborghini Urus досяг максимальної швидкості у 298 кілометрів на годину, перевершивши досягнення Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019 року – американський позашляховик зміг розвинути максимальну швидкість на кризі у 280 кілометрів на годину.

Позашляховик з 4-літровим бітурбо-мотором має потужність у 650 кінських сил і крутний момент у 850 ньютон-метрів. Під час заїздів використовувалися шини Pirelli Scorpion Ice Zero 2. В ході тренувань Urus навіть розганявся на льоду до 302 кілометрів на годину, що лише на три кілометри на годину нижче, ніж паспортна максималка моделі на асфальті.

Крім рекорду максимальної швидкості, він здобув ще один. Серійний кросовер Lamborghini Urus з пілотом Андрієм Леонтьєвим за кермом, показав середню швидкість у 114 кілометрів на годину на вимірному кілометрі, при старті з місця. Це стало рекордом для класу B I 13.

Абсолютним рекордсменом серед автомобілів на кризі залишається седан Audi RS6, який в 2013 році розвинув швидкість у 335,713 кілометрів на годину.