298 километров в час – такова максималка итальянского супер-кроссовера на льду.

Рекорд Lamborghini Urus был установлен на озере Байкал, однако результат официально будет обнародован лишь в апреле, поэтому пока речь идет о предыдущих цифрах от организаторов ледовых заездов “Дни скорости”.

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Новый результат оказался существенно лучше предыдущего. Lamborghini Urus достиг максимальной скорости в 298 километров в час, превзойдя достижение Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019 года – американский внедорожник смог развить максимальную скорость на льду в 280 километров в час.

Внедорожник с 4-литровым битурбо-мотором имеет мощность в 650 лошадиных сил и крутящий момент в 850 ньютон-метров. Во время заездов использовались шины Pirelli Scorpion Ice Zero 2. В ходе тренировок Urus даже разгонялся на льду до 302 километров в час, что лишь на три километра в час ниже, чем паспортная максималка модели на асфальте.

Кроме рекорда максимальной скорости, он получил еще один. Серийный кроссовер Lamborghini Urus с пилотом Андреем Леонтьевым за рулем показал среднюю скорость в 114 километров в час на отмеренном километре, при старте с места. Это стало рекордом для класса B I 13.

Абсолютным рекордсменом среди автомобилей на льду остается седан Audi RS6, который в 2013 году развил скорость в 335,713 километров в час.