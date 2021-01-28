Гиперкар SSC Tuatara вновь побил мировой рекорд скорости для серийных автомобилей. По результатам двух заездов средний показатель составил 455,2 км/ч.

Как известно, это уже вторая попытка установить рекорд для SSC Tuatara. В октябре американский гиперкар развил даже 532,93 км/ч, однако это достижение поставили под сомнение из-за специфического монтажа видео.

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Если в первый раз SSC Tuatara тестировали на пустынном шоссе в штате Невада, то теперь для заезда выбрали взлетно-посадочную полосу Johnny Bohmer Proving Grounds во Флориде - именно там раньше приземлялись космические шаттлы.

Полоса достигает лишь 3,7 км в длину, да и за руль SSC Tuatara теперь сел не гонщик-профи, а владелец авто доктор Лари Чаплин. Соответственно, 500 км / ч на этот раз достичь не удалось.

Результат первого заезда - 450,1 км/ч, второго - 460,4 км/ч, а среднее значение - 455,2 км/час. Да, это меньше, чем в Неваде, но все равно больше, чем показатель предыдущего рекордсмена Koenigsegg Agera RS (447,19 км/ч). Так что Tuatara все же подтвердил звание самого быстрого серийного авто в мире.