Алкотестер "Джаггер" показал 5 промилле.
На выходных около трех ночи патрульные получили вызов по поводу ДТП на улице Смелянской, что в Киеве. Водитель автомобиля Geely совершил наезд на припаркованное транспортное средство Ssang Yong.
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Инспекторы сразу увидели, что водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора "Драгер".
На этот раз результат поразил всех – прибор показал три стрелочки. Согласно технической документации, это означает, что водитель управлял с показателем более 5 промилле, с допустимым показателем 0,2.
Водитель объяснил, что пил водку, чувствовал себя хорошо, только все время пытался заснуть в служебном автомобиле.
Инспекторы составили на мужчину административные материалы: протоколы по ст. 130 (Управление автомобилем в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ст. 126 (Управление транспортным средством без соответствующих документов) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.