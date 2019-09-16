Пьяный разбил припаркованный автомобиль и был задержан полицейскими.

На выходных в Харькове произошло незначительное ДТП на улице Любви Малой, 22 Водитель автомобиля Hyundai совершил столкновение с припаркованным автомобилем Opel. К счастью, в аварии никто не пострадал, однако у водителя Hyundai полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Гражданин прошел на месте освидетельствование на алкоголь с помощью газоанализатора "Драгер". Прибор показал результат 4,3 промилле, что в 21 раз превышает допустимую норму – 0,2 промилле. Полицейские составили на водителя "Hyundai" административные протоколы, которые переданы на рассмотрение суда.

Согласно таблице степеней алкогольного отравления, количество алкоголя в крови больше, чем 3 промилле, считается критическим. А 4,3 промилле – это, фактически, смертельная доза. Остается загадкой, как водитель в таком состоянии смог дойти до автомобиля и еще и пытаться управлять им.

Напомним, как должно проводиться освидетельствование на состояние опьянения.