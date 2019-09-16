П'яний потрощив припаркований автомобіль і був затриманий поліцейськими.

На вихідних у Харкові сталася незначна ДТП на вулиці Любові Малої, 22. Водій автомобіля

Hyundai здійснив наїзд на припаркований автомобіль Opel. На щастя, в аварії ніхто не постраждав, однак у водія Hyundai поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Громадянин пройшов на місці огляд на алкоголь за допомогою газоаналізатору "Драгер". Прилад показав результат 4,3 проміле, що у 21 раз перевищує допустиму норму - 0,2 проміле. Полісмени склали на водія "Hyundai" адміністративні протоколи, які передадуть на розгляд суду.

Згідно таблиці ступенів алкогольного отруєння, кількість алкоголю в крові більше, ніж 3 проміле, вважається критичним. А 4,3 проміле – це, фактично, смертельна доза. Залишається загадкою, як водій в такому стані зміг дійти до автомобіля та ще й намагатись керувати ним.

Нагадаємо, як повинен проводитись огляд на стан сп'яніння.