Допустимий вміст алкоголю для водіїв у країнах Європи – якщо у Великій Британії (окрім Шотландії) чи Мальті у крові може бути до 0,8 проміле етилового спирту, то в окремих країнах навіть після ковтка пива за кермо сідати не варто.

Сайт "24" промоніторив законодавство європейських країн, і помітив певну географічну закономірність щодо обмеження на вживання алкоголю за кермом у Європі.

Так, у Західній та Центральній Європі, а також на частині Балканського півострова (Греція, Македонія, Болгарія), а також в Фінляндії та Латвії граничне обмеження складає 0,5 проміле, а у Великій Британії (окрім Шотландії, де обмеження також складає 0,5 проміле) та на Мальті цей показник ще вищий – 0,8 проміле.

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Натомість у Східній та Північній Європі цей показник становить у більшості випадків 0,2-0,3 проміле (зокрема, в Україні – 0,2), окрім чотирьох країн, у яких не дозволяється сідати за кермо навіть після ковтка пива – у Чехії, Словаччині, Угорщині та Румунії. Раніше, до слова, повна заборона на алкоголь за кермом діяла і у Хорватії.



У трьох сусідніх з Україною країнах сідати після алкоголю за кермо заборонено

До слова, у Великій Британії не лише найбільше дозволено випити перед поїздкою, але й найвищі штрафи – якщо ви все-таки хильнули зайвого і вас впіймали – чекайте на штраф у розмірі від 5800 до 7200 євро. І це лише якщо вас просто зупинили, якщо ж ви скоїли ДТП – штрафи будуть ще більшими.

Досить жорстко поводяться з порушниками "алкогольного режиму" і в інших країнах. Зокрема, в Німеччині водій, що "попався" вперше, платить 500 євро, другий раз - 1000 євро, третє порушення обходиться в 3000 євро, причому після третього разу (або якщо ви перевищите норму втричі) вам доведеться перездавати екзамен.

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У Франції за водіння в нетверезому вигляді ви отримаєте повістку в суд і штраф від 135 євро (до 0,8 проміле), 4500 євро за перевищення 0,8 проміле і до 30 тисяч євро, якщо було ДТП.

В Іспанії штрафи дещо менші – від 300 до 600 євро. А от в Фінляндії та Швеції штраф дорівнюватиме вашій зарплатні за певну кількість робочих днів.

В Україні влітку 2016 року також посилили відповідальність за водіння в нетверезому стані – відтепер штраф складає 10 200 гривень та позбавлення прав на 1 рік, якщо ж ви нетверезим сядете за кермо вдруге, штраф зросте вдвічі.

Редакція 24tv.ua просить Вас дотримуватись правил дорожнього руху та не сідати за кермо напідпитку.