Допустимое содержание алкоголя для водителей в странах Европы – если в Великобритании (кроме Шотландии) или Мальте в крови может быть до 0,8 промилле этилового спирта, то в отдельных странах даже после глотка пива за руль садиться не стоит.

Сайт "24" промониторил законодательство европейских стран, и заметил определенную географическую закономерность относительно ограничения на употреблению алкоголя за рулем в Европе.

Так, в Западной и Центральной Европе, а также на части Балканского полуострова (Греция, Македония, Болгария), а также в Финляндии и Латвии предельное ограничение составляет 0,5 промилле, а в Великобритании (кроме Шотландии, где ограничение составляет 0,5 промилле) и на Мальте этот показатель еще выше – 0,8 промилле.

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Зато в Восточной и Северной Европе этот показатель составляет в большинстве случаев 0,2-0,3 промилле (в частности, в Украине – 0,2), кроме четырех стран, в которых не разрешается садиться за руль даже после глотка пива – в Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии. Ранее, к слову, полный запрет на алкоголь за рулем действовал и в Хорватии.

В трех соседних с Украиной странах садиться после алкоголя за руль запрещено

К слову, в Великобритании не только больше разрешено выпить перед поездкой, но там и самые высокие штрафы – если вы все-таки выпили лишнего и вас поймали – ждите штраф в размере от 5800 до 7200 евро. И это только если вас просто остановили, если же вы совершили ДТП – штрафы будут еще больше.

Довольно жестко ведут себя с нарушителями "алкогольного режима" и в других странах. В частности, в Германии водитель, который "попался" впервые, платит 500 евро, второй раз - 1000 евро, третье нарушение обходится в 3000 евро, причем после третьего раза (или если вы превысите норму в три раза) вам придется пересдавать экзамен.

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Во Франции за вождение в нетрезвом виде вы получите повестку в суд и штраф от 135 евро (до 0,8 промилле), 4500 евро за превышение 0,8 промилле и до 30 тысяч евро, если было ДТП.

В Испании штрафы несколько меньше – от 300 до 600 евро. А вот в Финляндии и Швеции штраф будет равен вашей зарплате за определенное количество рабочих дней.

В Украине летом 2016 года также ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом виде – отныне штраф составляет 10 200 гривен и лишение прав на 1 год, если же вы пьяным сядете за руль во второй раз, штраф возрастет вдвое.

Редакция 24tv.ua просит Вас соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль навеселе.