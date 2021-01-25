Алкотестер "Драгер" показав більше 5 проміле.

На вихідних, близько третьої ночі патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Смілянській, що у Києві. Водій автомобіля Geely здійснив наїзд на припаркований транспортний засіб Ssang Yong.

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Інспектори одразу побачили, що керманич перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти алкотест на місці за допомогою приладу "Драгер".

Цього разу результат вразив всіх — прилад показав три стрілочки. Відповідно до технічної документації, це означає, що водій керував із показником більш як 5 проміле, з допустимим показником 0,2.

Водій пояснив, що пив горілку, почував себе добре, тільки весь час намагався заснути в службовому автомобілі.

Інспектори склали на чоловіка адміністративні матеріали: протоколи за ст. 130 (Керування авто у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.