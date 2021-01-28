Гіперкар SSC Tuatara знову побив світовий рекорд швидкості для серійних автомобілів. За результатами двох заїздів середній показник склав 455,2 км/год.

Як відомо, це вже друга спроба встановити рекорд для SSC Tuatara. У жовтні американський гіперкар розвинув навіть 532,93 км/год, однак це досягнення поставили під сумнів через специфічний монтаж відео.

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Якщо в перший раз SSC Tuatara тестували на пустельному шосе в штаті Невада, то тепер для заїзду вибрали злітно-посадкову смугу Johnny Bohmer Proving Grounds у Флориді – саме там раніше приземлялися космічні шатли.

Смуга досягає лише 3,7 км в довжину, так і за кермо SSC Tuatara тепер сів не гонщик-профі, а власник авто доктор Ларі Чаплін. Відповідно, 500 км/год на цей раз досягти не вдалося.

Результат першого заїзду – 450,1 км/год, другого – 460,4 км/год, а середнє значення – 455,2 км/год. Так, це менше, ніж в Неваді, але все одно більше, ніж показник попереднього рекордсмена Koenigsegg Agera RS (447,19 км/год). Тож Tuatara таки підтвердив звання найшвидшого серійного авто в світі.