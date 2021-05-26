Вновь англо-швейцарский консорциум планирует вывести Lamborghini из собственности VW Group, несмотря на утверждения VW о том, что этот актив "не продается".

Группа Volkswagen получила предложение касательно Lamborghini на сумму 7,5 миллиардов евро, об этом сообщает Autocar.

Предложение, сделанное в письме о намерениях, направленном Volkswagen Group в начале этого месяца, устанавливает условия приобретения Lamborghini компанией Quantum Group AG.

Недавно созданная холдинговая компания, базирующаяся в Цюрихе, создала консорциум с инвестиционной фирмой Centricus Asset Management с целью создания, как она называет, "платформы для инвестиций в технологии и образ жизни" под рабочим названием Outlook 2030.

Quantum Group AG представлена ​​в предложении о приобретении Lamborghini Реей Старк, соучредителем Piech Automotive, компании в Цюрихе, которая стоит за Piëch Mark Zero GT, представленной на автосалоне в Женеве в 2019 году.

Также среди руководителей Piëch Automotive есть Антон Пих, сын бывшего главы концерна Volkswagen Фердинанда Пиха, и экс-генеральный директор Porsche Маттиас Мюллер. Однако на этом этапе точно неизвестно, участвуют ли они в предложении о приобретении.

Председатель группы Volkswagen Герберт Дисс и председатель Audi Маркус Дюсманн, как утверждается, знают предложение о приобретении Lamborghini.

Предложенное партнерство требует совместного использования интеллектуальной собственности и технологий электромобилей, а также создание передового автомобильного инновационного центра, базирующегося в немецкой земле Нижняя Саксония, для разработки и производства аккумуляторных элементов и аккумуляторных блоков.

Центр разработки Lamborghini, предусмотренный Quantum Group AG, также будет разрабатывать программное обеспечение и технологии автономного вождения, а также “зеленые'' материалы, включая электронное топливо и водород.

В соглашении, в рамках которого итальянский производитель автомобилей освободится от своей немецкой материнской компании, Quantum Group AG заявляет, что сохранит существующее руководство Automobili Lamborghini. Его предложение о приобретении также включает гарантии работы существующих сотрудников Lamborghini на срок до пяти лет. Также предполагается создать до 850 новых рабочих мест путем создания немецкого инновационного центра.

Бизнес-план, изложенный англо-швейцарским консорциумом в письме о намерениях, предусматривает "увеличение масштаба" по объему и то, что описывается как "решение для электромобилей" для Lamborghini до 2025 года.

По предварительным данным, Volkswagen Group была заинтересована в продаже Lamborghini, но представитель Audi, с которым связался Autocar касательно этой последней разработки, сказал: "Lamborghini не продается".