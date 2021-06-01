Компания Lamborghini начала дорожные испытания секретной новинки. По одной из версий, речь идет об экстремальной версии Aventador S под названием Jota, которая получит 770-сильный двигатель.

Закамуфлированный прототип в кузове Aventador S имеет нестандартные для модели диффузор и выхлопную систему – очевидно, их позаимствовали у SVJ. По предварительным данным, под капотом суперкара стоит 6,5-литровый бензиновый V8, который выдает более 770 л.с. мощности.

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Ожидается, что версия Jota станет последней для актуального Aventador. Уже к 2024 году все модели Lamborghini получат электрифицированные силовые установки в рамках стратегии компании по снижению количества вредных выбросов. Huracan, Aventador и кроссовер Urus станут гибридами, а также в линейке марки появится полностью электрический суперкар – это произойдет в 2025 году.

Кстати, на этой неделе стало известно, что концерн Volkswagen Group получил от швейцарской компании Quantum Group предложение продать Lamborghini за 7,5 миллиарда евро. Немцы отказались.