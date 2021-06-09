Нет, мы сейчас говорим не о масштабной модели, а о полноценной полноразмерной реплике с некоторыми работающими функциями.

Вообще Lego постоянно радует автомобильных фанатов своими безумными проектами. То Ferrari построят, то еще какой-нибудь спорткар. Совсем недавно представили еще одну модель – Lamborghini Sian. Автомобиль построили из полумиллиона деталей, причем некоторые из них уникальны. Всего на разработку и изготовление автомобиля использовали почти девять тысяч часов. Интересно, но новинка полностью повторяет размеры и габариты оригинального спорткара.

Читайте также: Lamborghini готовит новый 770-сильный суперкар: видео

Единственный момент – она ​​вышла тяжелее оригинала – больше двух тонн, тогда как вес оригинального спорткара лишь слегка превышает полторы тонны. Мы уже сказали, что на авто работают некоторые функции, так лего-спорткар получил рабочую оптику и звуковую имитацию запуска двигателя.