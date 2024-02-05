Модель универсала Volvo V70 в масштабе 1:1 собирали почти год и она ездит не хуже настоящего шведского автомобиля.

Проект сборки автомобиля стал возможным благодаря победе его автора и владельца настоящего Volvo V70 Дэвида Густафссона в конкурсе Lego Masters 2020, где призом были 1,2 тонны или около 400 000 деталей Lego.

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Дэвид опытный художник Lego в меньших масштабах, и эта победа побудила его создать полноразмерную версию Lego настоящего Volvo V70, на котором он ездит.

Для жесткости конструкции использовали металлический каркас с электрическим мотором и небольшой батареей, с колесами настоящего V70. Благодаря такой конструкции "лего-модель" прекрасно ездит собственным ходом.

Однако, металлическая конструкция – единственная деталь не из мира Lego. Сиденья, панель приборов, руль и даже линзы фар и фонарей – все это сделано из Lego. Двери, которые также сделаны из деталей Lego также открываются. В общем, технически – это почти настоящий электромобиль.

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В своем Instagram Дэвид поделился некоторым функционалом: авто имеет электроприводы зеркал и окон, рулевое управление, поворотные ручки климат-контроля, подвижный рычаг переключения передач и фары, которые поворачиваются при повороте руля.

Этот Volvo V70 недавно демонстрировали на выставке Ecar Expo в Гетеборге, где люди могли наблюдать за процессом сборки деталей в живую. Недавно Дэвид поделился в Instagram изображениями, на которых видно почти готовый интерьер. Видео с выставки свидетельствует о том, что задняя часть крыши тоже закончена.

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Сейчас автомобиль из Lego еще в процессе строительства. В проект инвестировано более 350 000 кирпичиков. Непонятно, все ли 400 000 деталей из выигрыша Lego Masters будут в конце концов использованы. Дэвид говорит, что хоть визуально авто выглядит просто замечательно, он, как автор, видит нюансы, которые еще нужно доработать или вообще переделать.