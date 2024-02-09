Land Rover Defender заслужил себе авторитет настоящего короля бездорожья, однако один талантливый художник с помощью нейросети превратил его в стильный паркетник.

Семейство Defend включает три версии: трехдверную 90, пятидверную 110 и удлиненную 130, все из которых используют специальную платформу, производную от той, что лежит в основе Range Rover, Jaguar XF и других.

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Однако, какую бы деталь стандартного Land Rover Defender вы бы не представили, будьте уверены – дизайнер 412donklife изменил и ее. Можно уверенно сказать, что этот тюнингованный Land Rover – это машина, которая больше не смогла бы выехать с проторенных путей.

В общем, выглядит он все еще как Defender, однако из-за ряда косметических изменений узнать в нем оригинальный внедорожник очень трудно. Авто получило тюнингованные крылья, выпуклый капот и спойлер на крыше. Фары и фонари были затемнены, чтобы создать некоторый контраст с желтым кузовом автомобиля.

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Этот Land Rover Defender также имеет оттенок красного цвета на держателе запасного колеса в виде значка с названием и такой же оттенок можно увидеть в салоне и на центре легкосплавных дисков 28 размера. Эти колеса действительно настолько большие, что едва поместились в колесной арке.

Замечательно, что этот автомобиль существует только в виртуальном мире, ведь владельцы настоящих Defender вряд ли оценили бы такой стиль. Однако, в комментариях под оригинальным постом автора есть много автомобильных фанатов, которым понравился этот дизайн.