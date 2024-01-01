На шестиколесный пикап для апокалипсиса нашелся покупатель

Внедорожник Land Rover Defender Apocalypse, как пишет carscoops.com, пока в единственном экземпляре. Автомобиль с колесной формулой 6×6 рассчитан на экстремалов и всех тех, кто тщательно готовится к чрезвычайным ситуациям. И это понятно, поскольку пикап адаптирован не просто на бездорожье, а полное бездорожье.

Этот автомобиль уже нашел владельца в Джексонвилле, штат Флорида. Однако Apocalypse с удовольствием построит другие Defender 6x6 при условии, что клиенты готовы заплатить по крайней мере 374 999 долларов США за такую переделку.

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Разработанная система подвески позволяет регулировать клиренс на 8 дюймов, то есть на 20,3 см. Автомобиль получил 20-дюймовые колеса в военном стиле, одетые в гигантские 38-дюймовые шины. Для самого сложного бездорожья это как находка.

В стремлении создать самый безумный 6×6 Apocalypse взял обычный Land Rover Defender и превратил его в то, что он назвал "World Ender", то есть "Конец света". Для начала аккуратно разрезали шасси перед тем, как расширить его и добавить третью ось с двумя дополнительными колесами.

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Изменения выходят далеко за рамки дополнительного комплекта колес. Фирма из Флориды переделала настройки подвески Defender на упомянутые выше в трансформации 20,3 см, применив для подъема или опускания лишь одну кнопку на панели приборов.

Кузов Land Rover также претерпел изменения. Появились новые расширенные крылья, опорные пластины, боковые подножки и скальные слайдеры. В дополнение внедорожник получил ярко-оранжевую переднюю часть – этот элемент сделан в виде "кенгурятника".

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Брутальности добавил блок светодиодных прожекторов на крыше рядом с багажником. Сзади это подчеркивают спортивные штанги и полноразмерное запасное колесо и шина в кузове.

В моторной нише стоит стандартный 5,0-литровый V8 с наддувом, который предлагается с Defender. Он выдает 518 л.с. и 625 Нм крутящего момента. О массе не сообщается, но учитывая врезку и дополнительную пару колес с мостовым агрегатом и элементом привода, то там минимум плюс 500-700 кг к типичному Defender. Правда, при таком потенциале двигателя и хорошо настроенной ходовой это на скорость не сильно будет влиять.

Фото: Apocalypse