Машины использовались в литовской армии.

Вооруженные силы Литвы передали Украине партию внедорожников Land Rover Defender и сухпайки для военных, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Сегодня ночью вооруженные силы Литвы доставили в Украину еще шесть внедорожников Land Rover и военных сухпайков. Все это необходимо для поддержки мобильности», – написал Анушаускас.

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Ранее Анушаускас заявил, что объем предоставленной Украине военной помощи достиг 454 млн. евро, и заверил в готовности Литвы оказывать Киеву поддержку к победе над Россией.

Литовская армия, которая до падения «железного занавеса» использовала советские УАЗ-469, с 1990-х годов имеет на вооружении Land Rover Defender.

После воссоединения Восточной и Западной Германии и последующего распада Варшавского договора три ныне независимых балтийских государства Эстония, Латвия и Литва постепенно присоединились как к Европейскому союзу, так и к Организации Североатлантического договора.

Первоначально войска стран Балтии, участвовавшие в многонациональных учениях, использовали взамен своих устаревших легких внедорожников УАЗ-469 подаренные пикапы бывшей армии США.

В 1990-х годах стало доступно большое количество б/у немецких и нидерландских Mercedes-Benz Geländewagen, что позволило Эстонии и Латвии получить значительные партии отремонтированных автомобилей.

Соседняя Литва пошла по другому пути и купила для своих военных некоторое количество базовых моделей Land Rover Defender.

Внедорожник Land Rover Defender военных Литвы



Хотя этим литовским Defender, оснащенным двигателем 300Tdi уже более 20 лет, они еще на ходу и регулярно участвуют в учениях.

Однако в последние годы Литва начала активно получать внедорожники Mercedes-Benz G350 и Mercedes-Benz GD290.

Напомним, что бренд Land Rover прекращает существование.