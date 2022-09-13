Машины были переданы в армию в мае этого года.

Нардеп Марьян Заблоцкий показал один из автомобилей Land Rover, который при его содействии был передан на фронт в мае. Он поврежден пулями и осколками, но главную свою задачу – спасти жизни бойцов – выполнил.

Эти Land Rover используются для вывоза раненых с поля боя и имеют самый высокий класс брони B7, то есть останавливают даже специальные бронебойные пули.

Кстати тест-драйв Land Rover для военных

Еще 5 таких машин, закупленных в Британии по цене в 25 000 долларов каждый, еще на ходу. Поврежденный экземпляр также вскоре будет восстановлен – для него уже заказали запчасти.