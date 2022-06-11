Британские бронированные Defender Snatch успели засветиться в Северной Ирландии, Афганистане и Ираке, а теперь будут помогать украинским военным.

Львовские волонтеры привезли из Британии шесть бронированных Land Rover Defender. Эти машины были разработаны еще в 1992 году.

Из-за того, что они участвовали в разгоне митингов, к ним привязалось название Snatch, потому что именно так называли отряды, которые растягивали людей на манифестациях. Это название так сильно прикипело к машине, что со временем стало встречаться и в официальных документах.

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Сергей Волощенко во время тест-драйва в рамках проекта "В поисках бандеромобиля" выяснял, какое бронирование у Defender'а. Оказалось, что у него не бронирован только передок, а остальной корпус защищен капсулой из композитных материалов. Дает ли такой материал преимущества, как сохранились Land Rover'ы и насколько сложно управлять машиной с правым рулем – узнайте в нашем видео.