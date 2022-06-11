Британські броньовані Defender Snatch встигли засвітитися в Північній Ірландії, Афганістані та Іраку, а тепер допомагатимуть українським військовим.

Львівські волонтери привезли з Британії аж шість броньованих Land Rover Defender. Ці машини розробили ще в 1992 році.

Через те, що вони брали участь в розгоні мітингів, до них причепилася назва Snatch, бо саме так називали загони, які розтягували людей на маніфестаціях. Ця назва так сильно прикипіла до машини, що з часом стала зустрічатися і в офіційних документах.

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Сергій Волощенко під час тест-драйву в рамках проєкту “У пошуках бандеромобіля” з’ясовував, яке бронювання у Defender’а. Виявилося, що в нього не броньовано лише передок, а решту корпусу захищено капсулою з композитних матеріалів. Чи дає такий матеріал переваги, як збереглися такі Land Rover’и та наскільки складно керувати машиною з правим кермом – дізнайтеся в нашому відео.