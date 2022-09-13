Машини були передані в армію в травні цього року.

Нардеп Мар’ян Заблоцький показав один з автомобілів Land Rover, який за його сприяння був переданий на фронт у травні. Він пошкоджений кулями та осколками, але головне своє завдання – врятувати життя бійців – виконав.

Ці Land Rover використовуються для вивезення поранених з поля бою та мають найвищий клас броні B7, тобто зупиняють навіть спеціальні бронебійні кулі.

До речі тест-драйв Land Rover для військових

Ще 5 таких машин, закуплених в Британії за ціною у 25 000 доларів кожен, ще на ходу. Пошкоджений екземпляр також незабаром буде відновлений – для нього вже замовили запчастини.