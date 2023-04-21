Британский автопроизводитель проведет масштабную реорганизацию – Jaguar Land Rover изменит название и откажется от одного из брендов.

Британцы откажутся от бренда Land Rover, а название Jaguar Land Rover, появившееся после покупки марок концерном Tata, превращается в JLR, без расшифровки. Также планируется отказаться от длинных названий моделей, например, Land Rover Range Rover Velar, а марку Jaguar переориентируют на производство люксовых электромобилей.

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Вместо Land Rover британский концерн будет выпускать автомобили под самостоятельными брендами Range Rover, Defender и Discovery. Флагманами останутся внедорожники Range Rover и недавно сменившие поколение Range Rover Sport, а к концу года в гамму будет добавлена электрическая версия Рейндж Ровера.

Марка Jaguar после смены концепции займется производством электромобилей. В 2024 году появится спортивный электрический седан с запасом хода 700 километров, построенный на новой архитектуре Jaguar Electrified Architecture (JEA). В общей сложности бренд имеет три новые модели, которые появятся в течение пяти лет.

Кроссоверы Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Discovery Sport, а также пока секретный преемник Defender перейдут на новую полностью электрическую архитектуру. Сам концерн Jaguar Land Rover после смены названия на JLR перейдет на систему прямых продаж. Клиенты смогут заказывать автомобили прямо с завода. При этом автосалоны будут только демонстрировать модельный ряд и выдавать машины покупателям.