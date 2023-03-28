Поначалу эти машины хотели оснащать двигателями от британского танка Centurion.

Самый необычный внедорожник Land Rover выставили на продажу. Двухместный Bell Aurens Longnose отличается от исходного Series II пропорциями и двигателем – "восьмеркой" Range Rover мощностью около 350 лошадиных сил.

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Первоначально предполагалось, что на топ-версии "длинноносых" будут ставить авиационные моторы Rolls-Royce Merlin с отдачей 1500 сил. Однако запуск производства совпал с финансовым кризисом 2007-2008 годов, поэтому было построено только два подобных автомобиля.

Много лет назад немцы Томас Белл и Хольгер Кальвелаге решили совершить самый безумный Land Rover на свете. Друзья основали фирму Bell Aurens и заручились поддержкой мастеров вездеходостроения delta4x4. То, что в итоге должно было получиться, трудно назвать обычным тюнингом. Только представьте: вытянутый до 4,5 метра открытый кузов, длинный «нос», регулируемые стойки GAZ для ралли-рейдов и двигатель от танка.

Это не шутка. Внедорожник Bell Aurens Longnose проектировали под семейные Rolls-Royce Meteor и Merlin объемом 27 литров. "Метеоры" стояли на английских танках Centurion, "Мерлины" – на истребителях Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны, а также родстере Swandean Spitfire Special 1953 года и знаменитом The Beast. На Longnose мощность "компрессорного" Merlin достигала полутора тысяч "лошадей".

Идея запихнуть в Land Rover авиационный двигатель, которую с восторгом приняли фанаты британских внедорожников, не нашла отклика у германских властей. Да еще разразился кризис 2007–2008 годов. Отсутствие заказов и проблемы с финансированием заставили Белла и Кальвелага прекратить работу. Они успели построить всего два прототипа, и один из них сейчас продается за 198 500 евро.

Внедорожник на базе Land Rover Series II по-прежнему поражает воображение смелыми пропорциями. Кресла водителя и пассажира стоят почти над задней осью – все остальное занимает капот. Пол выложен деревянными досками, внутренние части двери обшиты кожей «наппа». Даже набалдашник рычага коробки необычен и напоминает мяч для крикета. В случае непогоды есть съемная алюминиевая крыша, а при перевороте ездоков должны защищать две мощные дуги.

К сожалению, 27-литровый V12 остался в мечтах. Перед нами, как говорится, базовая версия Longnose с восьмеркой 4.6 от Ranger Rover, которую в фирме JE-Engineering расточили до пяти литров. Предполагаемая мощность – около 350 лошадиных сил. Для внедорожников с роверовскими моторами использовали пятиступенчатую «механику» и раздатку с понижающим рядом и блокировкой центра. А стоили вездеходы от 125 тысяч евро.