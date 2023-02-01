Год назад Jetour представил концептуальный вездеход с агрессивным дизайном. Теперь марка распространила фирменные снимки будущей серийной модели.

Напомним, прототип дебютировал под индексом TX, но затем его переименовали в Jetour T-1: пожалуй, именно под этим названием новинка и поступит в продажу.

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Конвейерный вариант сохранил "заквадренный" кузов в стиле Land Rover Defender и Ford Bronco, но фары упростили, кроме того, из передка убрали дополнительные "пиксельные" секции.

Интерьер производитель пока что продемонстрировал только на эскизе, хотя шпионам уже удалось заглянуть в салон, там – отдельные экраны виртуальной приборной панели и мультимедийной системы плюс вертикальные боковые дефлекторы обдува.

Предполагается, что Jetour T-1 предложат с бензиновыми турбочетверками 1.6 и 2.0, коробки – 7DCT или классический 8-ступенчатый автомат (вся техника от Chery). Кроме того, новинка будет доступна в виде плагина-гибрида. Для SUV, возможно, будет предусмотрен полный привод.

Китайские СМИ пишут, что премьеру серийный T-1 произведет весной, предполагаемый ценовой диапазон – от 22 000 до 27 600 долларов.