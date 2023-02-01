Рік тому Jetour представив концептуальний всюдихід з брутальним дизайном. А тепер марка поширила фірмові знімки майбутньої серійної моделі.

Нагадаємо, прототип дебютував під індексом T-X, але потім його перейменували на Jetour T-1: мабуть, саме під цією назвою новинка і надійде у продаж.

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Конвеєрний варіант зберіг «квадратний» кузов у стилі Land Rover Defender та Ford Bronco, але фари спростили, крім того, з передка прибрали додаткові «піксельні» секції.

Інтер’єр виробник поки що продемонстрував лише на ескізі, хоча шпигунам вже вдалося заглянути в салон, там – окремі екрани віртуальної панелі приладів та мультимедійної системи плюс вертикальні бічні дефлектори обдуву.

Передбачається, що Jetour T-1 запропонують з бензиновими «турбочетвірками» 1.6 та 2.0, коробки – 7DCT або класичний 8-ступеневий «автомат» (вся техніка від Chery). Крім того, новинка буде доступна у вигляді плагін-гібрида. Для SUV, можливо буде передбачений повний привід.

Китайські ЗМІ пишуть, що прем’єру серійний T-1 справить навесні, передбачуваний ціновий діапазон – від 22 000 до 27 600 доларів.