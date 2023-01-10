Modern In оснащується електромотором, потужністю 163 к. с. Запас ходу становить до 610 км., залежно від ємності акумуляторів.

Китайська компанія Modern Auto представила електричний кросовер Modern In. Ціни на нього починаються зі 198 800 юанів (29 000 доларів). Подробиці про новинку розповіли на сайті CarNewsChina.

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Спереду Modern In встановлені трикутні фари, з'єднані світлодіодною смугою. Модель отримала стрімкий силует із низьким дахом.

Позаду розташовані задні ліхтарі, які також з'єднані світлодіодною смугою. На задньому бампері є аеродинамічний дифузор, який дозволив покращити аеродинаміку автомобіля. Дверні ручки приховані у кузові.

В інтер'єрі встановлена 9-дюймова віртуальна панель приладів та 14,6-дюймовий екран мультимедіа. Двоспицеве кермо дозволяє покращити видимість панелі приладів.

Modern In оснащується сучасними системами безпеки. Серед них – попередження про вихід зі смуги руху, активне гальмування, датчик тиску в шинах, камери з круговим оглядом та адаптивний круїз-контроль. Також є голосове управління, підігрів кермового колеса, задні двері з електроприводом, бездротова зарядка, аудіосистема з 7 динаміками та 64-колірне внутрішнє підсвічування. У списку опцій навіть є холодильник.

Електромобіль оснащений синхронним двигуном із постійними магнітами, який розвиває потужність 163 к.с. і 280 Нм крутного моменту. Доступні акумулятори ємністю 53 кВтг або 80 кВтг. Запас ходу за циклом NEDC складає 420 км та 610 км відповідно. Швидка зарядка дозволяє поповнити заряд із 30% до 80% лише за 30 хвилин.