Modern In оснащается электромотором, мощностью 163 л. Запас хода составляет до 610 км, в зависимости от емкости аккумуляторов.

Китайская компания Modern Auto представила электрический кроссовер Modern In. Цены на него начинаются со 198 800 юаней (29 000 долларов). Подробности о новинке рассказали на сайте CarNewsChina.

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Впереди Modern In установлены треугольные фары, соединенные светодиодной полосой. Модель получила стремительный силуэт с низкой крышей.

Позади расположены задние фонари, также соединенные светодиодной полосой. На заднем бампере есть аэродинамический диффузор, позволивший улучшить аэродинамику автомобиля. Дверные ручки скрыты в кузове.

В интерьере установлена 9-дюймовая виртуальная приборная панель и 14,6-дюймовый экран мультимедиа. Двухспицевой руль позволяет улучшить видимость приборной панели.

Modern In оснащается современными системами сохранности. Среди них – предупреждение о выходе из полосы движения, активное торможение, датчик давления в шинах, камеры с круговым обзором и адаптивный круиз-контроль. Также есть голосовое управление, подогрев рулевого колеса, задняя дверь с электроприводом, беспроводная зарядка, аудиосистема с 7 динамиками и 64-цветная внутренняя подсветка. В списке опций есть холодильник.

Электромобиль оснащен синхронным двигателем с постоянными магнитами, развивающим мощность 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента. Доступны аккумуляторы емкостью 53 кВт/ч или 80 кВт/ч. Запас хода по циклу NEDC составляет 420 км и 610 км соответственно. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд с 30% до 80% всего за 30 минут.