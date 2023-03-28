Спочатку на такі машини хотіли встановлювати двигуни від британського танка Centurion.

Найнезвичайніший позашляховик Land Rover виставили на продаж. Двомісний Bell Aurens Longnose відрізняється від вихідного Series II пропорціями і двигуном - "вісімкою" Range Rover потужністю близько 350 кінських сил.

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Спочатку передбачалося, що на топ-версії "довгоносих" будуть ставити авіаційні мотори Rolls-Royce Merlin з віддачею 1500 сил. Проте запуск виробництва збігся з фінансовою кризою 2007–2008 років, тому було збудовано лише два подібні автомобілі.

Багато років тому німці Томас Белл і Хольгер Кальвелаге вирішили зробити найбожевільніший Land Rover на світі. Друзі заснували фірму Bell Aurens і заручилися підтримкою майстрів всюдиходобудування delta4×4. Те, що в результаті мало вийти, важко назвати звичайним тюнінгом. Тільки уявіть: витягнутий до 4,5 метра відкритий кузов, довгий «ніс», стійки GAZ, що регулюються, для ралі-рейдів і двигун від танка.

Це не жарт. Позашляховик Bell Aurens Longnose проектували під родинні Rolls-Royce Meteor та Merlin об'ємом 27 літрів. "Метеори" стояли на англійських танках Centurion, "Мерліни" - на винищувачах Supermarine Spitfire часів Другої світової війни, а також родстері Swandean Spitfire Special 1953 року і знаменитому The Beast. На Longnose потужність "компресорного" Merlin досягала півтори тисячі "коней".

Ідея запхати в Land Rover авіаційний двигун, яку із захопленням прийняли фанати британських позашляховиків, не знайшла відгуку у німецької влади. Та ще й вибухнула криза 2007–2008 років. Відсутність замовлень та проблеми з фінансуванням змусили Белла та Кальвелагу припинити роботи. Вони встигли побудувати лише два прототипи, і один із них зараз продають за 198 500 євро.

Позашляховик на базі Land Rover Series II, як і раніше, вражає уяву сміливими пропорціями. Крісла водія та пасажира стоять чи не над задньою віссю – все інше займає капот. Підлога викладена дерев'яними дошками, внутрішні частини дверей обшиті шкірою «наппа». Навіть набалдашник важеля коробки незвичайний і нагадує м'яч для крикету. На випадок негоди є знімний алюмінієвий дах, а при перевороті їздців повинні захищати дві потужні дуги.

На жаль, 27-літровий V12 залишився у мріях. Перед нами, як то кажуть, базова версія Longnose з «вісімкою» 4.6 від Ranger Rover, яку у фірмі JE-Engineering розточили до п'яти літрів. Передбачувана потужність – близько 350 кінських сил. Для позашляховиків з роверівськими моторами використовували п'ятиступінчасту «механіку» та роздатку з понижувальним рядом та блокуванням центру. А коштували всюдиходи від 125 тисяч євро.