Британський автовиробник проведе масштабну реорганізацію - Jaguar Land Rover змінить назву та відмовиться від одного з брендів.

Британці відмовляться від бренду Land Rover, а найменування Jaguar Land Rover, що з'явилося після покупки марок концерном Tata, перетворюється на JLR, без розшифровки. Також планується відмовитися від довгих назв моделей, наприклад Land Rover Range Rover Velar, а марку Jaguar переорієнтують на виробництво люксових електромобілів.

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Замість Land Rover британський концерн випускатиме автомобілі під самостійними брендами Range Rover, Defender та Discovery. Флагманами залишаться позашляховики Range Rover і Range Rover Sport, що недавно змінили покоління, а до кінця року в гаму буде додана електрична версія Рейндж Ровера.

Марка Jaguar після зміни концепції займеться виробництвом електромобілів. У 2024 році з'явиться спортивний електричний седан із запасом ходу 700 кілометрів, збудований на новітній архітектурі Jaguar Electrified Architecture (JEA). Загалом бренд має три нові моделі, які з'являться протягом п'яти років.

Кросовери Range Rover Evoque, Range Rover Velar та Discovery Sport, а також поки що секретний наступник Defender перейдуть на нову повністю електричну архітектуру. Сам концерн Jaguar Land Rover після зміни назви на JLR перейде на систему прямого продажу. Клієнти зможуть замовляти автомобілі безпосередньо із заводу. При цьому автосалони лише демонструватимуть модельний ряд і видаватимуть машини покупцям.