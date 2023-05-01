Машини використовувались в литовській армії.

Збройні сили Литви передали Україні партію позашляховиків Land Rover Defender та сухпайки для військових, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні вночі Збройні сили Литви доправили в Україну ще шість позашляховиків Land Rover та військових сухпайків. Все це потрібне для підтримки мобільності», – написав Анушаускас.

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Раніше Анушаускас заявив, що обсяг наданої Україні військової допомоги сягнув 454 млн євро, та запевнив у готовності Литви надавати Києву підтримку до перемоги над Росією.

Литовська армія, яка до падіння «залізної завіси» використовувала радянські УАЗ-469, з 1990-х років має на озброєнні Land Rover Defenders.

Після возз’єднання Східної та Західної Німеччини та подальшого розпаду Варшавського договору, три нині незалежні балтійські держави Естонія, Латвія та Литва поступово приєдналися як до Європейського союзу, так і до Організації Північноатлантичного договору.

Спочатку війська країн Балтії, що брали участь у багатонаціональних навчаннях, використовували на заміну своїх застарілих легких позашляховиків УАЗ-469 подаровані пікапи колишньої армії США.

У 1990-х роках стала доступна велика кількість уживаних німецьких та нідерландських Mercedes-Benz Geländewagen, що дозволило Естонії та Латвії отримати значні партії відремонтованих автомобілів.

Сусідня Литва пішла іншим шляхом і купила для своїх військових деяку кількість базових моделей Land Rover Defender.

Позашляховик Land Rover Defender військових Литви



Хоча цим литовським Defender, оснащеним двигуном 300Tdi, вже понад 20 років, вони ще на ходу та регулярно беруть участь у навчаннях.

Проте в останні роки Литва почала активно отримувати позашляховики Mercedes-Benz G350 та Mercedes-Benz GD290.

Нагадаємо, що бренд Land Rover припиняє існування.