Land Rover Defender получил карбоновый кузов и огромные внедорожные шины. Лимитированная модель доступна в бензиновой и электрической версиях мощностью более 1000 сил.

В США создали сверхмощный внедорожник SV Rover. Экстремальная модель на базе Land Rover Defender будет выпускаться мелкими сериями и продаваться по цене от 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте компании Scarbo Vintage.

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Именно это ателье выполнило сумасшедший тюнинг Land Rover Defender. От классического внедорожника мало что осталось - его выдают разве что двери.

SV Rover получил полностью новое шасси, а большинство его кузовных панелей карбоновые. Клиренс существенно увеличен, а колесные арки расширили, чтобы поместить огромные 40-дюймовые шины для бездорожья. Также появилась диодная оптика.

Салон Land Rover Defender отличается простым стилем, но в его отделке использованы карбон и алькантара. Установлены спортивные кресла Sparco, а на передней панели появились виртуальный щиток приборов и 12,8-дюймовый тачскрин.

Внедорожник SV Rover доступен в двух версиях Бензиновый вариант получил 1115-сильный V8 с турбонаддувом, а электромобиль - 1020-сильную установку и батарею на 75 кВт∙ч.

В обеих модификациях предусмотрен полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Установлена полностью новая подвеска с изменяемым клиренсом и рабочим ходом в 762 мм. Замедляют SV Rover карбоново-керамические тормоза диаметром 400 мм.