Автовласник хотів зробити Dacia Logan схожим на Rolls-Royce, однак тепер вона нагадує про туалет

Натхнення підкинув культовий Spirit of Ecstasy від Rolls-Royce, що став мрією багатьох, але водночас і дорогим предметом. Ось це і взяв за основу новатор, оновивши свою Dacia таким чином, чого ніхто не очікував.

Автор ідеї, як пише francuskie.pl, не став морочитися й витрачати цілий статок на елегантну статую. Він оснастив свою Dacia... звичайним краном. Так, ви правильно прочитали – кран для умивальника.

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Ось так замість повітряної золотистої леді на капоті автомобіля з'явився хромований елемент, що нагадує кран. Здалеку це виглядає дивовижно. Дизайнери цю ідею назвали футуристичним підходом до автомобільної розкоші. Та зблизька секрет розкривається – це просто кран.

Як не дивно, але це видовище викликає посмішку на обличчі кожного перехожого. Дехто навіть намагається перевірити роботу цього винаходу. Однак якщо потягнути за важіль, вода не тече.

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Щоправда, в цій ситуації виникає питання, а як ця незвичайна конструкція впливає на безпеку руху? Адже якщо, не дай Боже, на неї наскочить пішохід, поранення будуть гіршими, аніж після удару в звичайний капот.

Хай там як, але кожна поїздка на такому автомобілі стає подією. Dacia Logan привертає увагу, смішить і викликає інтерес.