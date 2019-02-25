Влогер "Майстер Міло" з Нідерландів вирішив кинути виклик законам фізики

Сучасні автомобілі далеко пішли від перших, теххнічна еволюція триває, та дещо у них лишається незмінним – круглі колеса. Може, настав час змінити й це?

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Зібравши з металевих труб квадратні “колеса”, та встановивши їх на старенький хетчбек Opel Corsa, автор Ютуб-каналу сам сів за кермо дивацького транспорту.

Цікаво, що у результаті не надто комфортної поїздки грунтовою дорогою, зварні кути квадратних коліс були поступово розбились і стерлись, тож у підсумку вони стали значно круглішими.

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