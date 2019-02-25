Влогер "Мастер Мило" из Нидерландов решил бросить вызов законам физики

Современные автомобили далеко ушли от первых, техническая эволюция продолжается, но кое-что в них остается неизменным – круглые колеса. Может, пора изменить и это?

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Собрав из металлических труб квадратные "колеса", и установив их на старенький хэтчбек Opel Corsa, автор Ютуб-канала сам сел за руль странного транспорта.

Интересно, что в конце не слишком комфортной поездки по грунтовой дороге, сварные углы квадратных колес постепенно разбились и стерлись, поэтому в итоге они стали значительно круглее.

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