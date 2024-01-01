Автовладелец хотел сделать Dacia Logan похожим на Rolls-Royce, однако теперь она напоминает о туалете

Вдохновение подбросил культовый Spirit of Ecstasy от Rolls-Royce, ставший мечтой многих, но одновременно и дорогим предметом. Вот это и взял за основу новатор, обновив свою Dacia таким образом, чего никто не ожидал.

Автор идеи, как пишет francuskie.pl, не стал заморачиваться и тратить целое состояние на элегантную статую. Он оснастил свою Dacia... обычным краном. Да, вы правильно прочитали – кран для умывальника.

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Вот так вместо воздушной золотистой леди на капоте автомобиля появился хромированный элемент, напоминающий кран. Издалека это выглядит удивительно. Дизайнеры эту идею назвали футуристическим подходом к автомобильной роскоши. Но вблизи секрет раскрывается – это просто кран.

Как ни странно, но это зрелище вызывает улыбку на лице каждого прохожего. Некоторые даже пытаются проверить работу этого изобретения. Однако если потянуть за рычаг, вода не течет.

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Правда, в этой ситуации возникает вопрос, а как эта необычная конструкция влияет на безопасность движения? Ведь если, не дай Бог, на нее наскочит пешеход, ранения будут хуже, чем после удара в обычный капот.

Как бы там ни было, но каждая поездка на таком автомобиле становится событием. Dacia Logan привлекает внимание, смешит и вызывает интерес.