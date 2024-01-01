Ford Mustang переделали в лодку-амфибию: фото, видео

Обычно автомобили-амфибии не очень распространены. Однако автомобиль-пони, превращенный в "морского конька", для отдыха оказался удачным и может вводить в заблуждение людей на причалах.

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На своей странице в Facebook Эйчер объясняет, что он и его сын построили Mustang под названием "Aqua Sport" из четвертого поколения модели SN95 1999 года. Эта версия “Мустанга” выпускалась с 4,6-литровым V8 с 1994 по 2004 год, в т.ч. в версии кабриолет.

Чтобы автомобиль прослужил как можно дольше, нужно не забывать менять основные жидкости и фильтры. Немецкий Bosch производит все виды фильтров для авто - воздушные, масляные, топливные (бензиновые и дизельные), а также для салона. В этих изделиях можно не сомневаться – они всегда высокого качества. Рекламная информация

Эйчер Mustang на рыбалку не гоняет, но на прогулки по озеру ходить любит. Фото: Jim Eicher

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Что касается амфибии Mustang "Аква Спорт", то подробностей в заметке ее владельца мало.

Mustang без внешних признаков амфибии, но нырнуть с берега в воду любит. Фото: Jim Eicher

Под капотом теперь 500-кубовый двухцилиндровый мотоциклетный двигатель, который соединен с карданным валом. Этот блок вращает трехлопастный винт сзади.

О скорости на земле или в воде можно только догадываться. Правда, Айчер признает, что его Ford не очень быстрый, особенно на воде:

"Он как лодка. Медленный и не такой быстрый. На дороге тоже не мчится, а просто едет, но он на сто процентов является амфибией. Мустанг стабильный и, что самое главное, он не протекает. Он всегда привлекает внимание, когда я передвигаюсь на нем по озеру".

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Владелец уверяет, что автомобиль стабилен на воде и суше, дает возможность наслаждаться им во время отдыха.

Обычно можно припарковаться, то есть пришвартоваться, у причала и сходить на берег попить кофе. Фото: Jim Eicher

Слишком медленные ходовые характеристики не очень беспокоят владельцев, поскольку они управляют дилерским центром и могут управлять мощным и современным Ford Mustang в любое время.