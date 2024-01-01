В утилитарном фургоне создали салон первого класса: фото

У нового Sprinter много вариантов конфигурации – разные варианты колесной базы, высоты крыши и длины шасси. Это указывает на возможность установить внутри не только кресла, но даже кровати, миникухни, бары или даже душевую кабину.

И это все, пишет autoevolution.com, дополняет плавный ход, легкое и приятное вождение, быстрый мощный двигатель и системы безопасности и помощи водителю. Неудивительно, что Sprinter 2025 модельного года сразу же приглянулся мастерам различных тематических переделок.

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Одним из первых взял в работу новичка лондонский специалист по автороскоши Клайв Саттон. Он за короткий промежуток времени создал стильный салон под названием "Первый класс". Там можно разместить семь пассажиров в кожаных креслах, а салон имеет несколько высокотехнологичных украшений, которые можно найти разве что в роскошном авиалайнере.

Так называемый First Class Sprinter поставляется с парой 43-дюймовых экранов 4k, аудиосистемой кинотеатра с объёмным звуком и декоративным освещением, всем управляемым через специальный интерфейс Creston.

Другие роскошные элементы включают два холодильника для напитков (35 л и 21 л), Wi-Fi, деревянный шпон, массивную панорамную стеклянную крышу, а также семь кресел с полностью электрическими функциями подставки для ног, наклона и скольжения – они также с подогревом, охлаждением и предлагают массаж и поддержку поясницы.

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Здесь предлагается не менее 15 000 литров пространства внутри. Есть перегородка с электронным управлением, которая отделяет заднее отделение от передней кабины. В заднем пространстве вы найдете упомянутую ранее систему объемного звучания в стиле кинотеатра, связанную с двумя 43-дюймовыми телевизорами. На борту есть PlayStation 5.

"В течение многих лет наши клиенты требовали уровня роскоши и удобства, который превосходит то, что доступно на стандартном рынке роскошных автомобилей. Наш Sprinter первого класса 2025 года присоединяется к премиум-линейке премиум-класса Mercedes-Benz, VIP London Taxi и Lexus LM VIP-конверсий, выделяющих меня, Клайва Саттона, как лидера в сфере роскошных перевозок для клиентов в Великобритании и во всем мире", – заявил основатель и генеральный директор компании Клайв Саттон.

Конечно, тот шик не из дешевых. Наслаждаться гаджетами, холодильниками, кожаными сиденьями, полным ковровым покрытием, деревянным шпоном и отделкой потолка из миланской замши могут не все.

Но если на счету на такие прихоти есть как минимум 365 000 долларов США, то все будет доступно. За такую сумму клиент получит гораздо больше пространства и комфорта, чем в любом Rolls-Royce, Maybach или Range Rover

Фото: Клайв Саттон