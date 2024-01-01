В утилітарному фургоні створили салон першого класу: фото

У нового Sprinter багато варіантів конфігурації – різні варіанти колісної бази, висоти даху та довжини шасі. Це вказує на можливість встановити всередині не лише крісла, але навіть ліжка, мінікухні, бари чи навіть душову кабіну.

І це все, пише autoevolution.com, доповнює плавний хід, легке й приємне водіння, прудкий потужний двигун та системи безпеки й допомоги водієві. Не дивно, що Sprinter 2025 модельного року відразу ж приглянувся майстрам різних тематичних переробок.

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Одним з перших взяв у роботу новачка лондонський фахівець авторозкоші Клайв Саттон. Він за короткий проміжок часу створив стильний салон під назвою "Перший клас". Там можна розмістити сім пасажирів у шкіряних кріслах, а салон має кілька високотехнологічних прикрас, які можна знайти хіба що в розкішному авіалайнері.

Так званий First Class Sprinter поставляється з парою 43-дюймових екранів 4k, аудіосистемою кінотеатру з об’ємним звуком і декоративним освітленням, усім керованим через спеціальний інтерфейс Creston.

Інші розкішні елементи включають два холодильники для напоїв (35 л і 21 л), Wi-Fi, дерев’яний шпон, масивний панорамний скляний дах, а також сім крісел із повністю електричними функціями підставки для ніг, нахилу та ковзання – вони також є з підігрівом, охолодженням і пропонують масаж і підтримку попереку.

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Тут пропонується не менше 15 000 літрів простору всередині. Є перегородка з електронним керуванням, яка відокремлює заднє відділення від передньої кабіни. У задньому просторі ви знайдете згадану раніше систему об’ємного звучання в стилі кінотеатру, пов’язану з двома 43-дюймовими телевізорами. На борту є PlayStation 5.

"Протягом багатьох років наші клієнти вимагали рівня розкоші та зручності, який перевершує те, що доступно на стандартному ринку розкішних автомобілів. Наш Sprinter першого класу 2025 року приєднується до преміумлінійки преміумкласу Mercedes-Benz, VIP London Taxi та Lexus LM VIP-конверсій, що виділяють мене, Клайва Саттона, як лідера у сфері розкішних перевезень для клієнтів у Великобританії та в усьому світі", – заявив засновник і генеральний директор компанії Клайв Саттон.

Звісно, той шик не з дешевих. Насолоджуватися гаджетами, холодильниками, шкіряними сидіннями, повним килимовим покриттям, дерев’яним шпоном і оздобленням стелі з міланської замші можуть не всі.

Але якщо на рахунку на такі забаганки є як мінімум 365 000 доларів США, то все буде доступно. За таку суму клієнт отримає набагато більше простору та комфорту, ніж у будь-якому Rolls-Royce, Maybach чи Range Rover

Фото: Клайв Саттон