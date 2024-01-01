Ford Mustang Mach-e подешевшав на 3 500 доларів

Як передає Carscoops, першою вагомою зміною стала заміна теплового насоса, який допомагає оптимізувати витрати енергії в холодну пору року. Також електрокросовер отримав додатковий пакет оснащення Sport Appearance.

Читайте також: Ford презентував концепт-кар, присвячений культовому RS200

Він буде доступний у комплектації Premium й надає Mustang Mach-E передню панель та решітку GT. Покупці також отримають 19-дюймові глянцеві чорні колісні диски, чорні акценти та червоні передні гальмівні супорти Brembo.

В салоні електромобіль відрізнятиметься спортивними педалями та червоною контрастною строчкою. Також новинка матиме вентиляцію передніх сидінь й новий важіль перемикання передач на колонці. Окрім цього, кросовер тепер має новий пакет Ford Connectivity Package, який включає точку доступу 5G Wi-Fi, підключену навігацію та вбудовані в автомобіль програми.

До того ж Ford оснастив модель системою BlueCruise 1.5, що має нову функцію автоматичної зміни смуги руху, яка запускається, коли “транспортний засіб попереду їде повільніше встановленої швидкості або якщо транспортний засіб їде за ним надто близько по смузі попутного руху”.

Також цікаво: Саудити закупили Україні реанімобілі на шасі Ford Transit

Колірну гаму поповнили новими варіантами Desert Sand, Velocity Blue Metallic і Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat, а для Mustang Mach-E Rally додали три нові варіанти колісних дисків. Компанія пропонуватиме модель за ціною від 36 495 доларів, що на 3 500 доларів менше, ніж у попередньої моделі.