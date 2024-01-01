Ford Bronco получил новую версию начального уровня

Как передает Motor1, базовый вариант Bronco будет доступен с 12-дюймовой цифровой приборной панелью, дополнительной шумоизоляцией, дефлекторами системы климат-контроля для пассажиров заднего ряда в версии с длинной колесной базой и аудиосистемой с 12 динамиками, сабвуфером и более мощным усилителем.

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Все остальное оснащение почти не отличается от других версий Bronco. Кроме того, покупатели могут оснастить внедорожник матовой пленкой (кроме версии Raptor), чтобы предоставить блестящую краску на более приглушенный полуглянцевый оттенок.

Говоря о Raptor, пакет Black Appearance Package, который дебютировал для кроссовера в апреле, теперь доступен в стандартной комплектации. Он добавляет черный цвет для съемной жесткой крыши, зеркал, дверных ручек, расширителей крыльев и решетки радиатора.

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В комплект входит специальный графический пакет, а когда добавляется к Bronco с пакетом Sasquatch, колеса покрываются черной краской. Цены на Ford Bronco 2025 года будут объявлены позже, однако эксперты ожидают, что начальный вариант будет стоить в районе 40 тысяч долларов.