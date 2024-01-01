Ford поділився тизером нового Ranger Super Duty

Як передає Carscoops, дебют новинки, що пропонуватиме покращені характеристики, запланований на 2026 рік. Зокрема, нова комплектація SuperDuty відрізнятиметься від стандартної кращими показниками вантажопідйомності та буксирування.

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Цікаво, що емблема “Super Duty” довгий час була зарезервована для повнорозмірних пікапів Ford, таких як F-250, F-350 і F-450, оснащених двигунами V8. Це буде перший раз, коли автовиробник запропонує цей варіант виконання для меншого Ranger.

Нещодавно компанія поділилась тизером, що розкриває дизайн Ranger Super Duty. Автомобіль отримає ширшу решітку радіатора з новим виразним малюнком, оновлений капот із чіткішими лініями та потужні розширення крил. Існує велика ймовірність того, що деякі з цих змін дизайну може отримати уся лінійки Ranger під час його оновлення в середині циклу.

Окрім цього, компанія каже, що Ranger Super Duty буде мати тягову здатність в 4500 кілограмів, що на 1000 кг більше, ніж у звичайної моделі. Для порівняння, Ford F-150 пропонує діапазон буксирування від 3720 до 6124 кг залежно від версії. Компанія поки не розкриває деталей про силовий агрегат авто.

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За чутками, новинка буде оснащена 3,0-літровим V6 з подвійним турбонаддувом від Raptor або, можливо, більшим 3,5-літровим V6, запозиченим у F-150. Виробництво Ranger Super Duty відбуватиметься в Таїланді й почнеться у 2026 році. Першим ринком, на який поступить нова модель, буде, однак, Ford підтвердив, що пікап буде доступний і на інших світових ринках.