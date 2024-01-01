Ford поделился тизером нового Ranger Super Duty

Как передает Carscoops, дебют новинки, предлагающей улучшенные характеристики, запланирован на 2026 год. В частности, новая комплектация SuperDuty будет отличаться от стандартной лучшими показателями грузоподъемности и буксировки.

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Интересно, что эмблема “Super Duty” долгое время была зарезервирована для полноразмерных пикапов Ford, таких как F-250, F-350 и F-450, оснащенных двигателями V8. Это будет первый раз, когда автопроизводитель предложит этот вариант исполнения для меньшего Ranger.

Недавно компания поделилась тизером, раскрывающим дизайн Ranger Super Duty. Автомобиль получит более широкую решетку радиатора с новым выразительным рисунком, обновленный капот с более четкими линиями и мощные расширения крыльев. Существует большая вероятность того, что некоторые из этих изменений дизайна может получить вся линейка Ranger во время его обновления в середине цикла.

Кроме этого, компания говорит, что Ranger Super Duty будет иметь тяговую способность в 4500 килограммов, что на 1000 кг больше, чем у обычной модели. Для сравнения, Ford F-150 предлагает диапазон буксировки от 3720 до 6124 кг в зависимости от версии. Компания пока не раскрывает деталей о силовом агрегате авто.

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По слухам, новинка будет оснащена 3,0-литровым V6 с двойным турбонаддувом от Raptor или, возможно, большим 3,5-литровым V6, позаимствованным у F-150. Производство Ranger Super Duty будет происходить в Таиланде и начнется в 2026 году. Первым рынком, на который поступит новая модель, будет, однако, Ford подтвердил, что пикап будет доступен и на других мировых рынках.