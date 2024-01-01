Как выглядит кемпер на базе Ford Transit Connect: фото, видео

Самое большое удобство компактных фургонов – в простоте их переоборудования. Небольшое грузовое пространство обеспечивает превосходную функциональность, а стоимость работ, как и, к слову, стоимость авто – является достаточно низкой.

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Этот Ford Transit Connect 2010 года выпуска является удачным примером бюджетного и одновременно комфортабельного кемпера. Как рассказывает Autoevolution, а первый взгляд, он выглядит как обычный пассажирский фургон, однако внутри есть множество уникальных особенностей.

Его владелец, Остин – бегун, который участвует в различных соревнованиях и использует этот автомобиль, чтобы ездить на гонки и тренироваться в разных местах. Поэтому, его дом на колесах оборудован различными удобствами, в частности, вентиляция, большой диван, и шкаф.

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Интерьер имеет открытую планировку, а водительское место не отделено от жилого пространства. Зато Остин установил большую штору для большей конфиденциальности и немного лучшей изоляции. Он также установил отсек для вещей с крошечной столешницей между водительским и пассажирским сиденьями.

На противоположной стороне можно найти кухню, где собрано самое необходимое. Она имеет небольшую раковину, столешницу из сосны и шкаф под ней, в которой размещена простая система водопровода. Более того, для приготовления пищи Остин использует портативную печь для кемпинга.

Что касается хранения, есть три дополнительных шкафа с маленькими дверцами под диваном. Но вот самая крутая и умная часть: дверцы сбоку от трех маленьких шкафчиков можно откинуть и поддержать с помощью веревки к потолку, чтобы они могли служить столом или столешницей.

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Водопроводная система состоит из водяного насоса и двух 22-литровых канистр: одна для пресной воды, другая - для технической. Также есть небольшая панель управления, встроенная в верхний корпус, имеющая USB-порты и переключатели для освещения и водяного насоса.

Также есть обогреватель, работающий на пропане, установленный со стороны кухни. Остин использует душевую насадку, которую можно прикрепить к задней правой двери для душа. Уникальной чертой этого авто является скрытая уличная скамейка, сваренная из прочного стального профиля. Она выполняет функцию места для сидения на двух человек, чтобы наслаждаться пейзажами вокруг.

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На строительство авто у владельца ушло около года. Однако, Остин работал над ним только на выходных, поэтому, наверняка, что-то подобное можно сделать гораздо быстрее, если уделить этому больше времени. Как отметил автор проекта, цена переоборудования – всего 2000 долларов.