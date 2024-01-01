Кемпер Tesla с якобы сайта Илона Маска оказался фейком

ФОТО: Коллаж Авто24|
Автор имитировал скриншот со страницы веб-сайта Tesla, чем заинтриговал читателя
На самом деле все это воображение довольно творческого человека, ведущего собственную страницу на платформе X. Доминик (Dominic BRNKMN) три дня назад, 21 июня, создал пост из нескольких концептуальных изображений и текста, описывающий, каким мог бы быть фургон Tesla в расширенной версии кемпера.
Автор не только реалистично воссоздал фотографии Tesla Van Camper, но и нанес на изображения описания и цену, имитируя своеобразный скриншот со страницы на оригинальном веб-сайте Tesla. Это еще больше придало уверенности о реалистичности.
Читайте также Tesla Model Y стала самым популярным импортируемым авто в Украине
В стиле рекламных кампаний сообщается, что Tesla кемпер является лучшим транспортным средством для путешествий. Там благодаря солнечным панелям Tesla Solar и системе Starlink Wi-Fi любое путешествие превратит маршрут в любимый.
И это заинтересовало поклонников активного отдыха – электрический фургон в исполнении кемпера является давней мечтой многих путешественников. Тем более с соблазнительно заявленными характеристиками и ценой.
В описании говорится о ценнике автомобиля с одним двигателем RWD за $74,990. Версия кемпера с двумя двигателями AWD значительно дороже – 94 990 долларов США.
Читайте также Что написали злоумышленники на десятках новеньких Tesla Cybertruck
Привлекательным оказались пробег и скорость. Во-первых, речь идет о большой дальности хода на одной зарядке – 420 миль, то есть 675,9 км. При этом максимальная скорость автокемпера достигает 99 миль/ч (159 км/час).
Во-вторых, еще более удивительной представляется прыть туристического фургона – разгон от 0 до 60 миль/ч (96,5 км/ч) за 7,1 секунды.
А еще в этой якобы перепощенной с сайта производителя публикации потенциальный клиент соблазняется предложенными на отдых развлечениями, в первую очередь интегрированным в мультимедийную систему экраном высокой четкости, суперовой звуковой системы премиум-класса и возможностями потоковой передачи. Это все прекрасно подходит для просмотра фильмов или отдыха под любимую музыку.
Читайте также Lucid утверждает, что опередил Tesla в технологии электромобилей
О зоне отдыха с регулируемым освещением и конфигурацией сидений для чтения книг, медитации или созерцания пейзажей нечего и говорить – стильно, комфортно, современно.
Все это воспринимается хорошо, приятно и радостно. Однако в этой ситуации есть одна неприятность – все изображения и характеристики Tesla Van Camper не что иное, как концептуальное воображение автора на платформе X, что ничего общего ни с сайтом производителя, ни вообще с реальностью не имеет.
Этого автор не скрывает. Более того, на каждом изображении он прямо на это указывает – концепт.
Фото: Dominic BRNKMN