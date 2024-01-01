Кемпер Tesla з удаваного сайту Ілона Маска виявився фейком

Насправді все це уява доволі творчої людини, що веде власну сторінку на платформі X. Домінік (Dominic BRNKMN) три дні тому, 21 червня, створив пост із кількох концептуальних зображень і тексту, що описує, яким міг би бути фургон Tesla в розширеній версії кемпера.

Автор не тільки реалістично відтворив світлини Tesla Van Camper, але й наніс на зображення описи та ціну, імітуючи своєрідний скриншот зі сторінки на оригінальному веб-сайті Tesla. Це ще більше додало впевненості про реалістичність.

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В стилі рекламних кампаній повідомляється, що Tesla кемпер є найкращим транспортним засобом для подорожей. Там завдяки сонячним панелям Tesla Solar і системі Starlink Wi-Fi будь-яка мандрівка перетворить маршрут на улюблений.

І це зацікавило шанувальників активного відпочинку – електричний фургон у виконанні кемпера є давньою мрією багатьох мандрівників. Тим паче зі спокусливо заявленими характеристиками та ціною.

В описі йдеться про цінник автомобіля з одним двигуном RWD за $74,990. Версія кемпера з двома двигунами AWD значно дорожча – 94 990 доларів США.

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Привабливим виявилися пробіг та швидкість. По-перше, йдеться про велику дальність ходу на одній зарядці - 420 миль, тобто 675,9 км. При цьому максимальна швидкість автокемпера сягає 99 миль/год, тобто 159 км/ год.

По-друге, ще більш дивовижною видається прудкість туристичного фургона – розгін від 0 до 60 миль/год (96,5 км/год) за 7,1 секунди.

А ще в цій ніби перепощеній з сайту виробника публікації потенційний клієнт спокушається запропонованими на відпочинок розвагами, в першу чергу інтегрованим в мультимедійну систему екраном високої чіткості, суперової звукової системи преміумкласу та можливостями потокового передавання. Це все чудово підходить для перегляду фільмів або відпочинку під улюблену музику.

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Про зону відпочинку з регульованим освітленням і конфігурацією сидінь для читання книг, медитації чи споглядання за краєвидами годі й говорити – стильно, комфортно, сучасно.

Все те сприймається добре, приємно та радісно, однак в цій ситуації є одна прикрість – усі зображення та характеристики Tesla Van Camper не що інше, як концептуальна уява автора на платформі X, що нічого спільного ні з сайтом виробника, ні взагалі з реальністю не має.

Цього автор не приховує. Мало того, на кожному зображенні він прямо на це вказує – концепт.

Фото: Dominic BRNKMN