Lucid стверджує, що випередив Tesla у технології електромобілів

Протистояння американських електромобілів Tesla та Lucid Air вийшло на новий рівень. Гендиректор Lucid Пітер Роулінсон в інтервю Fox Business розказав про те, що Lucid "на кілька років випереджає" Tesla, коли мова заходить про електромобілі.

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"Я думаю, що якщо ми поглянемо назад у час 10-15 років тому, Tesla була технологічним лідером. Думаю, що зараз Lucid перетягнув цю мантію на себе. Я вважаю, що ми на кілька років випереджаємо нашу основну технологію від Tesla", – заявив Пітер Роулінсон.

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Нагадаємо, Роулінсон свого часу працював головним інженером Tesla Model S. Нині створена й поки єдина в продуктовій номенклатурі модель електромобіль Lucid Air Sapphire стрімко набирає популярність. Електромобіль потужністю понад 1200 кінських сил розганяється до 60 миль/год (96,5 км/год) лише за 1,89 секунди.

І хоча Tesla Model S Plaid наближається до цього, наразі немає іншого основного електромобіля, швидшого за Air Sapphire. Попит зростає. Lucid поставив 1967 автомобілів у першому кварталі 2024 року, що майже на 40 відсотків більше, ніж автомобілі, продані за той самий період торік.

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Наразі Lucid Air пропонує найвищий запас ходу, подолавши позначку в 500 миль, тобто 804,6 км. Залежно від комплектації Air пропонує запас ходу від 660 до 830 кілометрів. При цьому Lucid Air повертає чотири милі на кВт-год, що є найкращим показником у галузі на сьогодні.

У Європі Lucid Air пропонується в різних варіантах силових агрегатів і потужностей. Фото: carmagazine.co.uk

На підтвердження цього Роулінсон оголосив на Глобальній конференції автомобільної промисловості Deutsche Bank на початку червня цього року, що компанія досягла ефективності п’ять миль на кВт-год, що є важливою віхою, підтвердженою EPA.

Ймовірно, інноваційний приріст потенціалу та економії вже буде запроваджено в наступній моделі Lucid Gravity, яку укомплектують цією високоефективною батареєю.