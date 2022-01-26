Два мотори й 1111 кінських сил новенького Lucid Air Dream Edition проти трьох моторів та 1020 сил "досвідченого" Tesla Model S Plaid.

З виходом у продаж у США чотиридверної моделі Lucid Air, у Tesla Model S з’явився перший місцевий конкурент. Тому улюблені перегони американців на чверть милі між цими двома авто були лиш питанням часу і довго чекати не довелось. Канал DragTimes дає можливість побачити ефективність нового та старого електричних “бойових коней”.

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Заявлені виробником характеристики топової версії Lucid Air Dream Edition досить близькі до показників Model S Plaid. Перший прискорюється до сотні за 2,5 секунди, долає чверть милі за 9,9 секунди та має максимальну швидкість у 270 кілометрів на годину. На що здатна найпродуктивніша модель Tesla нагадувати навряд чи потрібно, та зазначимо, що вправу 0–100 Model S Plaid виконує за 1,9 секунди. Тому перемога Tesla у трьох заїздах із чотирьох не є несподіванкою, хоча обидва електромобіля грали у лізі гіперкарів.