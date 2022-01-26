Два мотора и 1111 лошадиных сил новенького Lucid Air Dream Edition против трех моторов и 1020 сил "опытного" Tesla Model S Plaid.

С выходом в продажу в США четырехдверной модели Lucid Air у Tesla Model S появился первый местный конкурент. Поэтому любимая гонка американцев на четверть мили между этими двумя авто была лишь вопросом времени и долго ждать не пришлось. Канал DragTimes дает возможность увидеть эффективность нового и старого электрических “боевых коней”.

Смотрите также Видео скоростных заездов на автобанах будут удалять из соцсетей

Заявленные производителем характеристики топовой версии Lucid Air Dream Edition достаточно близки к показателям Model S Plaid. Первый ускоряется до сотни за 2,5 секунд, преодолевает четверть мили за 9,9 секунд и имеет максимальную скорость в 270 километров в час. На что способна самая производительная модель Tesla напоминать вряд ли нужно, отметим, что упражнение 0–100 Model S Plaid выполняет за 1,9 секунды. Поэтому победа Tesla в трех заездах из четырех не неожиданность, хотя оба электромобиля играли в лиге гиперкаров.