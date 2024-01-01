Lucid утверждает, что опередил Tesla в технологии электромобилей

Противостояние американских электромобилей Tesla и Lucid Air вышло на новый уровень. Гендиректор Lucid Питер Роулинсон в интервью Fox Business рассказал о том, что Lucid “на несколько лет опережает” Tesla, когда речь заходит об электромобилях.

Читайте также Как выглядит Tesla Cybertruck “железного человека”: видео

"Я думаю, что если мы взглянем назад во время 10-15 лет назад, Tesla была технологическим лидером. Думаю, что сейчас Lucid перетянул эту мантию на себя. Я считаю, что мы на несколько лет опережаем нашу основную технологию от Tesla", – заявил Питер Роулинсон.

Tesla объявляет о повышении цен на Model 3. Фото: Tesla

Напомним, Роулинсон в свое время работал главным инженером Tesla Model S. Ныне созданная и пока единственная в продуктовой номенклатуре модель электромобиль Lucid Air Sapphire стремительно набирает популярность. Электромобиль мощностью более 1200 лошадиных сил разгоняется до 60 миль / ч (96,5 км / ч) всего за 1,89 секунды.

И хотя Tesla Model S Plaid приближается к этому, пока нет другого основного электромобиля, быстрее Air Sapphire. Спрос растет. Lucid поставил 1967 автомобилей в первом квартале 2024 года, что почти на 40 процентов больше, чем автомобили, проданные за тот же период в прошлом году.

Читайте также Первый заезд на скорость между Lucid Air и Tesla Model S Plaid: видео

Сейчас Lucid Air предлагает самый высокий запас хода, преодолев отметку в 500 миль, то есть 804,6 км. В зависимости от комплектации Air предлагает запас хода от 660 до 830 километров. При этом Lucid Air возвращает четыре мили на кВт-ч, что является лучшим показателем в отрасли на сегодня.

В Европе Lucid Air предлагается в различных вариантах силовых агрегатов и мощностей. Фото: carmagazine.co.uk

В подтверждение этого Роулинсон объявил на Глобальной конференции автомобильной промышленности Deutsche Bank в начале июня этого года, что компания достигла эффективности пять миль на кВт-ч, что является важной вехой, подтвержденной EPA.

Вероятно, инновационный прирост потенциала и экономии уже будет введен в следующей модели Lucid Gravity, которую укомплектуют этой высокоэффективной батареей.